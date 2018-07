Heilbronn. (pol/mare) Es sei eine Kurzschlussreaktion gewesen. Das gab der 30-Jährige an, der am Dienstagmorgen in einer Bäckerei mit einer Luftdruckpistole auf eine Verkäuferin geschossen hatte. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Mann betrat gegen 10.50 Uhr die Bäckereifiliale in der Sinsheimer Straße in Heilbronn-Böckingen, richtete diese auf die Verkäuferin hinter dem Tresen und schoss mehrere Male auf sie. Anschließend flüchtete er. Nachdem der Mann in der Nacht zum Mittwoch in Böckingen vorläufig festgenommen wurde, gestand er zwischenzeitlich bei seiner Vernehmung am Mittwoch die Tat.

Der Mann gab an, dass es sich seinerseits um eine Kurzschlussreaktion gehandelt habe. Er habe auf seine persönliche Situation, insbesondere auf seine Arbeits- und Wohnsitzlosigkeit, aufmerksam machen wollen.

Sein Opfer habe er wahllos gewählt. Es habe für ihn keine Rolle gespielt, dass die Verkäuferin ein Kopftuch getragen habe. Er verneinte ausdrücklich, aus einem fremdenfeindlichen Motiv gehandelt zu haben.

Die Ermittlungen der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart, insbesondere zum Hintergrund der Tat und zur Motivlage des Täters, werden dennoch in alle Richtungen weitergeführt.