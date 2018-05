Kronau. (pol/van) Weil ein Zehnjähriger zusammen mit seinem Kumpel ein Youtube-Video drehen wollte, kam es am Montag gegen 13.45 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz.

Aber von vorne: In einer Dachgeschosswohnung in der Seestraße kam der Junge, im Beisein seines Kumpels, auf die Idee, ein YouTube-Video zu drehen. Hierzu zündete er Papier in der Wohnung an und warf das Blatt anschließend aus dem Fenster. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte das herunterfallende - noch brennende - Papier und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Da sie zunächst einen Dachstuhlbrand vermutete, rückte diese mit insgesamt sechs Fahrzeugen an. Die Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn führten im Anschluss ein belehrendes Gespräch mit dem Jungen und dessen Eltern.