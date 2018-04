Heilbronn. (pol/van) Was am frühen Morgen bei den Eltern eines Sontheimer Kindergartens verständlicher Weise zu großem Aufruhr führte, stellte sich nach intensiven Ermittlungen der Polizei als Verwechslung dar.

In der WhatsApp-Gruppe der Eltern hat ein Vater in der Nacht zum Freitag ein Video verschickt, in welchem ein maskierter, dunkelhäutiger Mann in ausländischer Sprache eine Botschaft abgab. Der Vater selbst ist nicht auf dem Video zu sehen, dafür eine politische Botschaft eines Oppositionellen aus Togo, der auf die dortige Regierung schimpft und daher zu Zwecken der Nichterkennbarkeit maskiert ist. Der Vater, selbst Togolese, wollte das Video an einen Landsmann senden und verwechselte die Empfänger, sodass das Video in der WhatsApp-Gruppe des Kindergartens landete. Um sein Missgeschick zu beheben, trat er aus der Gruppe aus, was bei den Eltern zu weiteren Verwirrungen gesorgt hat.

Wie sich herausstellte, ging von dem Video keine Gefahr aus. Der 46-jährige Familienvater lebt bereits seit 1999 in Heilbronn und hat sowohl die deutsche als auch die togoische Staatsbürgerschaft. Wie die Polizei berichtet, haben die Beamten die Klärung des Vorfalls sehr ernst genommen, da zunächst nicht klar war, welche Botschaft aus dem Video hervorgeht.