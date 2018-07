Karlsruhe/Mannheim. (pol/van) Am vergangenen Wochenende hat die Polizei insgesamt sieben Personen in den Hauptbahnhöfen Karlsruhe und Mannheim sowie am Bahnhof Karlsruhe-Durlach im Rahmen einer Personenkontrolle verhaftet.

Wie die Beamten berichten, lag gegen die sechs Männer sowie eine Frau im Alter von 23 bis 70 Jahren Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und Unterschlagung vor.

Die sechs Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Sie konnten die jeweiligen Geldstrafen zwischen 150 Euro und 1300 Euro nicht begleichen.

Die 61-jährige Frau die Geldstrafe in Höhe von 300 Euro dagegen schon und konnte somit einer Freiheitsstrafe abwenden.