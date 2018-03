Karlsruhe. (pol/mare) In Karlsruhe ist am Mittwochvormittag eine 64-Jährige in ihrer Wohnung im Stadtteil Oberreut getötet worden. Die Frau habe um Hilfe gerufen, Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei weiter.

Die Feuerwehr musste den Angaben zufolge die Tür aufbrechen und fand dann die Leiche. Die Spurenlage weise auf ein Gewaltverbrechen hin. Es gebe konkrete Hinweise auf den oder die Täter. Weitere Details zu den Umständen der Tat, der Todesursache oder möglichen Hintergründen wurden nicht bekanntgegeben.