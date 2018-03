Karlsruhe. (pol/sbl) Einen kuriosen Fall mit einem Fahrraddieb erlebten Beamte der Bundespolizei am Mittwoch am Karlsruher Hauptbahnhof. Gegen Mittag klingelte ein 21-Jähriger auf der Wache und erkundigte sich, ob ein Fahrrad, das er kaufen wollte, als gestohlen gemeldet sei. Er gab an, dass er sich die Rahmennummer des Fahrrads notiert hätte.

Die Beamten hatten aber bereits erste Zweifel an seinen Ausführungen, weil sich der junge Mann eigenartig verhielt. Sie überprüften die Rahmennummer und stellten fest, dass das Fahrrad tatsächlich als gestohlen gemeldet war. Der in Karlsruhe wohnhafte Mann geriet in Erklärungsnot.

Da ihn offensichtlich sein schlechtes Gewissen plagte, gab er auf Nachfragen der Beamten zu, das Fahrrad vor einigen Wochen selbst in Ludwigshafen gestohlen zu haben.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Das gestohlene Fahrrad im Wert von etwa 1000 Euro, konnte am Wohnort des 21-Jährigen sichergestellt werden. In den nächsten Tagen wird es dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.