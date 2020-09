Karlsruhe. (pol/kaf) Ein Handydiebstahl hat sich am Donnerstag auf äußerst kuriose Weise geklärt. Wie die Polizei mitteilt, hatte alles damit begonnen, dass die Beamten gegen 17 Uhr in ein Restaurant in der Kriegsstraße gerufen wurden, wo sich ein randalierender Gast weigerte, das Lokal zu verlassen. Die Polizeibeamten begleiteten den 48-jährigen Mann ins Freie und die Sache schien erledigt.

Rund eine Stunde später bemerkten ein Angestellter und ein Gast des Restaurants jedoch, dass ein hochwertiges Smartphon fehlte, das bis dahin auf dem Tresen gelegen hatte. Über eine Ortungsfunktion bekamen die beiden heraus, dass sich das Handy noch an einem Ort in der Nähe des Lokals befindet. Dort angekommen, fanden die beiden den Mann, den die Polizei zuvor aus dem Lokal führen musste, im Freien schlafend. Sie aktivierten ferngesteuert die Alarmfunktion des gesuchten Mobiltelefons, woraufhin das Handy in der Tasche des Mannes klingelte. Er gab das Telefon an seinen rechtmäßigen Besitzer zurück. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahlverdachts ein.