Karlsruhe. (dpa/lsw) In Karlsruhe ist am Mittwoch eine 64-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist, wie eine Sprecherin sagte. Ermittlungsbeamte seien am Tatort im Stadtteil Oberreut, um Spuren zu sichern. Details zum genauen Todeszeitpunkt und den Todesumständen wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Einzelheiten sollten im Laufe des Tages folgen.