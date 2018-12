Karlsruhe. (dpa) Bei einem Feuer in einem Raum einer Lagerhalle in Karlsruhe-Mühlberg ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Niemand wurde verletzt, wie Feuerwehr und Polizei am Dienstag mitteilten.

Demnach war der Brand am späten Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Auch was in dem Raum gelagert war, war zunächst nicht bekannt. Rund 50 Feuerwehrkräfte löschten den Brand mithilfe einer Drehleiter und lüfteten anschließend die Halle.