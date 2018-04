Karlsruhe. (dpa-lsw) Ein 60-Jähriger hat in Karlsruhe mit einer Druckluftpistole in Richtung von zwei spielenden Kindern geschossen. Getroffen habe der Mann die sieben und zehn Jahre alten Jungen am Donnerstagabend jedoch nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Jungen hatten mit einem Ball gespielt und den Mann dabei wohl in Rage gebracht.

Die Kinder erzählten ihren Eltern von den Schüssen, die riefen daraufhin die Polizei. Der laut Polizei offenbar betrunkene Mann gab den angerückten Beamten freiwillig seine Pistole. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.