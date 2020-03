Karlsruhe. (pol/car) Tödliche Verletzungen erlitt am Montagmittag ein 53-jähriger Arbeiter auf einem Werksgelände in Karlsruhe, als er von einem rückwärtsfahrenden Gabelstapler überfahren wurde. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich der 53-jährige Mitarbeiter gegen 11.45 Uhr auf dem Firmengelände in der Straße "Auf der Breit". Er lief dort vermutlich vom Bürogebäude aus in Richtung einer Logistikhalle.

Der 40 Jahre alte Fahrer eines Gabelstaplers wollte zu diesem Zeitpunkt einem Sattelzug ausweichen und fuhr rückwärts ebenfalls in Richtung der Logistikhalle. Offenbar übersah er dabei den Fußgänger. Der 53-Jährige wurde vom Gabelstapler erfasst und überrollt. Er erlitt derart schwere Verletzungen, dass die umgehend alarmierten Rettungskräfte bereits wenige Minuten später nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten.