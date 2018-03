Heilbronn. (pol/run) Ein BMW-Fahrer kam am Freitag im Heilbronner Stadtverkehr ziemlich durcheinander. Er befuhr gegen 11.45 Uhr in Heilbronn die Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Kurt-Schumacher-Platz. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr stellte er fest, dass er sich auf dem falschen Weg befand.

Darauf wendete er sein Fahrzeug zurück in Richtung Innenstadt. Während er entgegen dem Verlauf des Kreisverkehrs wendete, bemerkte er, dass dies nicht in Ordnung ist und brach den Wendevorgang ab. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine Stadtbahn.

Aufgrund des Wendevorgangs des Autofahrers über die Gleise kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Stadtbahn und dem BMW. Da in einer ersten Meldung eine eingeklemmte Person gemeldet wurde, war die Feuerwehr Heilbronn mit 17 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Die beiden Insassen des BMW konnten unverletzt über die Beifahrerseite das Fahrzeug verlassen. Während der Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war auf dieser Strecke der Stadtbahnverkehr für etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 45.000 Euro.