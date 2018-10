Heilbronn. (pol/fro) Zwei Leichen wurden am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in einer Wohnung in der Weinsberger Straße in Heilbronn vorgefunden, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilen.

Die beiden Toten wurden gefunden, nachdem die Arbeitgeberin eines 47-Jährigen ihren Mitarbeiter als vermisst gemeldet hatte. Die Polizei beauftragte die Berufsfeuerwehr Heilbronn, die Tür zur Wohnung des Mannes zu öffnen, da auf das Klingeln niemand reagierte. In der Wohnung lagen die beiden Leichen.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um den 47-Jährigen und seine gleichaltrige Lebensgefährtin und Mitbewohnerin handelt. Die Todesumstände werden derzeit noch untersucht, die Todesursachen sollen durch eine Obduktion geklärt werden.

Update: 11. Oktober, 11.49 Uhr