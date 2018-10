Heilbronn (pol/fro) Zwei Leichen wurden am Donnerstag kurz nach 14 Uhr in einer Wohnung in der Weinsberger Straße in Heilbronn vorgefunden, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilen.

Es handelt sich um eine weibliche und eine männliche Person. Näheres zu den Hintergründen ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.