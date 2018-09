Heilbronn. (pol/mare) Was alles umfallen oder durch die Gegend fliegen kann bei einem Sturm, wurde am Donnerstagmorgen deutlich. Neben zahlreichen abgebrochenen Ästen und Mülltonnen, die über die Straße rollten, kam es auch zu schwerwiegenderen Zwischenfällen.

In Heilbronn wurde in der Amsterdamer Straße ein Verkehrszeichen auf einen geparkten VW geweht. In der Paul-Göbel-Straße riss der Sturm eine etwa 15 Meter hohe Birke aus dem Boden, so dass der Baum auf ein Auto kippte. Am Neubau der Klinik in Bad Friedrichshall rissen die Böen Teile des Gerüstes weg. Diese flogen bis zu 50 Meter weit. Ein zwei Meter langes Alu-Gerüstteil fiel auf einen VW Golf, an dem dadurch wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Auch ein Bauzaun fiel um und landete auf einem Mercedes. In Ilsfeld stürzte ein 25 Meter langes Gerüst teilweise um. Außerdem wurden auf dem Dach eines Gebäudes gelagerte Styroporplatten auf die Römerstraße geweht und bedeckten dort auf 100 Meter die Fahrbahn. Verletzt wurde zum Glück niemand.