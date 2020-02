Heilbronn-Horkheim. (pol/van) Derzeit sucht die Polizei nach einer unbekannten Person, die im Heilbronner Stadtteil Horkheim mehrmals Fallen für Kinder gelegt haben soll.

Wie die Beamten berichten, soll der Unbekannte schon zum zweiten Mal mit einer Spezialschraube das Tor zu einem Bolzplatz in der Nussäckerstraße so präpariert haben, dass Kinder, die spielen wollten, den Platz bei der Stauwehrhalle nicht betreten konnten.

Mindestens drei Siebenjährige krochen deshalb am Samstagnachmittag unter einem Nebeneingangstor durch, um zum Platz zu gelangen. Dort allerdings hatte der Täter eine "Falle" aufgebaut, so die Polizei weiter. Er hatte einen 18 Zentimeter langen Nagel, der offensichtlich auch noch angespitzt worden war, so eingegraben, dass die Spitze noch herausschaute und ein Junge sich beim Kriechen verletzte. Das Kind wurde dadurch leicht verletzt.

Hinweise gehen an den Polizeiposten Heilbronn-Sontheim, Telefon 07131/253093.