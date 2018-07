Heilbronn. (dpa/lsw) Polizeitaucher haben im Neckar in Heilbronn 340 Schuss Munition entdeckt. Die Patronen passen nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstag zu Gewehren unterschiedlicher Kaliber. Ein Passant hatte die illegal entsorgte Munition am Sonntag bemerkt und die Polizei informiert. Am Montag bargen Taucher den Fund. Die Patronen stammten nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern seien neueren Datums, sagte der Sprecher.