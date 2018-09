Heilbronn. (dpa-lsw) Mehrere Tage nach dem Fund einer toten Frau im Neckar sind die Umstände ihres Ablebens noch unklar. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, ist für Dienstag eine Obduktion geplant. Davon versprechen sich die Ermittler Hinweise zur Todesursache.

Nach einer Suchaktion mit Hubschrauber, Hunden und Booten hatte die Polizei am Freitag die Leiche der 39 Jahre alten Frau im Neckar gefunden. Sie war in der Nacht von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Am Freitagmorgen war der Wagen der Frau am Neckarufer in Heilbronn entdeckt worden. Zwei Stunden später fand die Polizei die Tote.