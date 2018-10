Heilbronn. (pol/fro) Zwei Rettungssanitäterinnen wurden bei einem Einsatz in Heilbronn nicht nur behindert sondern vermutlich auch verletzt, wie die Polizei berichtet.

Die beiden 19 und 22 Jahre alten Frauen wollten am Montagmorgen, gegen 10.40 Uhr, auftragsgemäß eine Patientin aus einer Arztpraxis in der Heilbronner Herbststraße abholen. Sie parkten hierfür ihren Krankenwagen am rechten Fahrbahnrand vor dem Gebäude Nr. 9 in Fahrtrichtung zum Kreisverkehr in der Bismarckstraße und begaben sich zur Praxis.

Kurze Zeit später kamen sie mit einer 91-jährigen Frau zurück zum Wagen. Die Patientin befand sich festgegurtet auf der hierfür vorgesehenen rollbaren Transportliege. Hinter dem Krankenwagen stand nun eine weiße Mercedes B-Klasse so dicht, dass ein ungehindertes Einladen der Patientin nicht möglich war.

Das Fahrzeug war mit Fahrer und Beifahrerin besetzt. Während die 22-jährige Rettungssanitäterin bei der Patientin auf dem Gehweg wartete, forderte ihre 19-jährige Kollegin den Autofahrer auf, doch mit seinem Mercedes etwas zurückzusetzen.

Dieser und weiterer Aufforderungen kam der Autofahrer nicht nach. Mit viel Mühe versuchten die Helferinnen nun, die Patientin vom Gehweg herunter und hinter ihren Krankenwagen zu schieben. Dies nahm der Autofahrer offenbar zum Anlass, um noch weiter nach vorne in Richtung der Sanitäterinnen zu fahren. Die 19-Jährige musste dem Wagen ausweichen.

Hierbei kippte die Rollliege mitsamt der festgegurteten Patientin auf die Straße. Während ein unbeteiligter Autofahrer anhielt, um den beiden Frauen zu helfen, soll der Mercedesfahrer stur in seinem Wagen sitzen geblieben sein. Die Frau erlitt beim Sturz auf die Fahrbahn eine Beule am Kopf.

Nachdem die Transportliege wieder auf der Fahrbahn stand, fuhr der Mann dann doch ein Stück zurück, sodass es den Frauen möglich wurde, die 91-Jährige in ihren Krankenwagen zu schieben. Noch während die Heckklappen des Krankenwagens geöffnet waren, wollte der B-Klasse Fahrer offenbar seinen Platz zurückerobern und fuhr nach vorne und mutmaßlich zweimal gegen die Schienbeine der Sanitäterinnen. Erst als mit der Polizei gedroht wurde, fuhr er weg.

Die Polizei in Heilbronn hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer das Geschehen am Montagvormittag in der Heilbronner Herbststraße beobachten konnte, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131/1042500, in Verbindung zu setzen.