Heilbronn. (pol/kau) Einen rätselhaften Raub gab es am Sonntagmorgen in Heilbronn, meldet die Polizei. Gegen 5 Uhr war ein 33-Jähriger vermutlich in der Steinstraße unterwegs. Kurz darauf kam er in eine Tankstelle in der Oststraße und gab an, er sei überfallen worden.

Der Mann trug zu diesem Zeitpunkt nur eine Hose und Socken. Er sagte, man habe ihm seine Schuhe, sein T-Shirt und sein Handy geklaut.

Die Täter konnte er nicht beschreiben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, bittet die Polizei sich unter 07131/104-4444 zu melden.