Heilbronn. (pol) Ein Einbruch in einen Großmarkt in der Austraße wurde der Polizei in der Nacht zum Samstag von Mitarbeitern der Firma gemeldet. Sechs Streifen umstellten daraufhin das Gebäude. Ein Hubschrauber überflog den Markt, um festzustellen, ob sich eventuell Personen auf dem Dach verstecken. Der Markt selbst wurde von Polizeikräften, zu denen auch Streifen der Polizeihundeführerstaffel gehörten, durchsucht. Offensichtlich hatten die Täter, die nicht mehr da waren, bemerkt, dass noch Arbeiter im Gebäude waren. Sie flüchteten ohne Beute. Der Sachschaden, den sie bei ihrem Einbruchsversuch anrichteten, wird auf rund 3000 Euro geschätzt.