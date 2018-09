Heilbronn-Neckargartach. (pol/mare) Zwischen 19.30 und 20.15 Uhr hat es am Mittwochabend in Neckargartach geknallt. Sowohl in der Königsberger als auch in der Elbinger Straße zwei Fensterscheiben beschossen, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass hierbei eine Schleuder oder eine Luftdruckwaffe benutzt wurde. Im Bereich der Königsberger Straße handelte es sich um ein im Erdgeschoss des Gebäudes Nummer 8 gelegenes Toilettenfenster. Eine der beiden Doppelglasscheiben wurde hierbei durchschlagen.

Im Bereich der Elbinger Straße 41 schoss der Unbekannte gleich dreimal auf das Wohnzimmerfenster der Anwohner. Auch hier wurde glücklicherweise nur eine der beiden Scheiben beschädigt, sodass niemand verletzt wurde.

Ein Zeuge berichtete der Polizei von einer Gruppe Jugendlicher, welche sich zur besagten Zeit von der Elbinger Straße in Richtung der Königsberger Straße bewegte.

Wer Hinweise zu den Täter(n) machen kann, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Heilbronn-Neckargartach, Telefon 0 71 31 / 2 83 30, in Verbindung zu setzen.