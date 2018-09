Heilbronn. (pol/kau) Eine 25-Jährige soll am 23. August eine 81-Jährige um 37.000 Euro betrogen zu haben, teilt die Polizei mit.

Die Seniorin hatte einen Anruf von einer angeblichen Bekannten erhalten. Diese gab an, gerade bei einem Notar zu sitzen und dringend Geld zu brauchen. Die hilfsbereite 81-Jährige bot an, zu ihrer Bank in Heilbronn zu fahren und bekam dafür von der vermeintlichen Bekannten sogar ein Taxi zur Verfügung gestellt. Später holte eine Frau das Geld ab. Anschließend verschwand die Betrügerin mit einer schwarzen Limousine.

Verdacht schöpfte die 81-Jährige erst am vergangenen Montag. Sie fragte ihre Bekannte, wann sie die 37.000 Euro zurückbekäme. Da diese nichts von dem Geld wusste, erstattete die Betrogene Anzeige.

Aufgrund der ausführlichen Beschreibung der Seniorin geriet eine 25-Jährige in den Fokus der Kripo Heilbronn. Festnehmen konnten die Ermittler die Polin allerdings nicht. Diese wurde bereits wegen ähnlicher Taten in einem anderen Bundesland festgenommen und sitzt dort in Untersuchungshaft. Die junge Frau ist bereits vorbestraft.