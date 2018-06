Heilbronn. (dpa-lsw) Unbekannte Täter haben in Heilbronn ein Ehepaar in seinem Wohnhaus überfallen, ausgeraubt und verletzt. Die Fahndung nach den Einbrechern blieb zunächst ohne Erfolg, wie ein Sprecher der Polizei in Heilbronn am Sonntag mitteilte.

Die Täter waren am frühen Samstagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr in das Haus in einem Heilbronner Wohngebiet eingedrungen. Sie überwältigten das schlafende Ehepaar und fesselten es.

Laut einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag forderten die Eindringlinge in gebrochenem Deutsch Geld, Schmuck und Gold. Sie flohen wohl vorzeitig mit ihrer Beute, weil sie bei ihrer Tat gestört wurden. Was der Auslöser war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von mindestens zwei männlichen Tätern aus.

Kurz nachdem die Unbekannten flüchteten, konnte sich das Ehepaar selbst befreien und die Polizei alarmieren. Ein Notarzt war vor Ort und behandelte das leichtverletzte Ehepaar ambulant.

Die Polizei fahndete am Samstagmorgen mit Streifenwagen und Hubschraubern nach den Tätern. Zudem befragten Ermittler die Nachbarschaft und sicherten Spuren am Tatort. Nun sucht die Polizei auch nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Täter in den Tagen und Wochen zuvor in der Nähe des Wohnhauses aufgehalten haben, hieß es in der Mitteilung.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag hatte es zuletzt im November vergangenen Jahres einen ähnlichen Raubüberfall in Heilbronn-Neckargartach gegeben. Auch dort brachen Unbekannte in ein Familienhaus ein, überwältigten ein Ehepaar sowie eine 90 Jahre Bewohnerin und einen Pfleger, die in dem Haus wohnten.

Die Polizei prüft nun, ob der Vorfall vom November mit dem Raubüberfall am Samstag in einem Zusammenhang steht. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Sprecher.