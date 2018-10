Heilbronn. (pol/fro) Es gibt wohl nichts, was Diebe nicht gebrauchen können: In Heilbronn waren am Wochenende Toilettenspülkästen das Ziel von Unbekannten, wie die Polizei mitteilt.

Die Diebe bauten in der Nacht von Samstag auf Sonntag fachmännisch vier Geberit-Spülkästen in einem Büroneubau in der Heilbronner Salzstraße aus. Den Gesamtwert schätzt die Polizei auf knapp 2000 Euro.

Täterhinweise gibt es keine.