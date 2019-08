Heilbronn. (pol/geko) Zwei Mal wurde ein Mann am Donnerstag von der Polizei aufgegriffen und musste aufgrund seines schlechten Zustandes ins Krankenhaus gebracht werden, melden die Beamten.

Kurz vor 16.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann wie bewusstlos auf einer Bank am Kaiser-Friedrich-Platz sitze. Mit Mühe gelang es der Streife den Mann wachzurütteln. Einen Atemalkoholtest schaffte er nur mit Mühe - dieser ergab, dass der Mann fast 3,5 Promille intus hatte. Die Uniformierten brachten den Mann aufgrund seines schlechten Zustandes in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Dieses schien dem Betrunkenen nicht zu gefallen, denn wenige Stunden später griff die Polizei den Mann erneut auf. Er lehnte an einer Hauswand in Heilbronn-Böckingen und war nicht mehr Herr über seine Blase. Wieder musste der Betrunkene in eine Klinik eingeliefert werden.