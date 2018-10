Heilbronn. (pol/fro) Was für den einen der sichere Aufenthalt in einem Krankenhaus bedeuten würde, ist für andere offenbar erst der Anfang. Mit 3,38 Promille schaffte es ein 38-Jähriger am späten Montagabend in der Heilbronner Urbanstraße immerhin drei Verkehrsschilder auf die Fahrbahn zu werfen. Dies berichtet die Polizei.

Ein Begleiter des Mannes, der ebenfalls dem Alkohol zugesprochen hatte, richtete zwei der drei Schilder wieder auf. Beobachtet wurde das nächtliche Treiben von einer Polizeistreife. Nun muss der betrunkene Schilderwerfer mit einer Anzeige rechnen.

Inwieweit er zurechnungsfähig war, werden andere Stellen klären müssen. Zu einem Unfall oder einer Gefährdung durch die Schilder kam es nicht.