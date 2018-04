Heilbronn. (pol/van) Offenbar zwei Kurden haben am Sonntagabend auf einen türkischen Familienvater eingeschlagen, wie die Polizei berichtet. Der 39-Jährige war gegen 20 Uhr mit seiner Familie in der Sülmer City in Richtung K3 unterwegs. Gegenüber eines dortigen Fast-Food-Restaurants saßen zwei Männer, bei denen es sich nach Angaben der Beamten offensichtlich um Kurden handelte. Die beiden Unbekannten unterhielten sich in ihrer Sprache.

Als die zehnjährige Tochter des 39-Jährigen fragte, was das für eine Sprache sei, erklärte es ihr der Vater, woraufhin das Mädchen den türkisch-kurdischen Konflikt angesprochen hat. Das hörte einer der Kurden und reagierte sofort aggressiv. Die Familie ging deshalb schnellen Schrittes zu einem Parkplatz in der Turmstraße zu ihrem dort geparkten Auto. Als die Mutter und die drei Kinder bereits im Wagen saßen und der Vater noch den Kinderwagen einlud, kamen die Unbekannten und schlugen mehrmals mit Schlagstöcken auf den 39-Jährigen ein. Danach flüchteten sie in Richtung eines Discounters. Der Familienvater musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus.

Einer der Täter soll 30 bis 35 Jahre alt und knapp 1,80 Meter groß sein. Er hat ein schmales Gesicht, kurze, schwarze Haare und trägt einen schwarzen Vollbart. Auffällig war eine große Uhr mit einem breiten Lederband am rechten Handgelenk. Der andere Täter soll 20 bis 25 Jahre alt sein und wirkte leicht dicklich. Auch er hat kurze, schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Seine obere Zahnreihe ist lückenhaft und an der rechten Halsseite hat er ein auffälliges Tattoo, das aus Zahlen und Buchstaben besteht, so die Polizei. Um den Hals trug er eine große Goldkette.

Hinweise auf die beiden Unbekannten gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.