Heilbronn. (pol/kau) Einen üblen Scherz erlaubten sich Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Heilbronn. Ein 28-Jähriger fuhr gegen 3.30 Uhr mit seinem Mercedes AMG durch die Weipertstraße. Er sah zu spät, dass jemand ein Baustellenschild auf die Fahrbahn geworfen hatte und fuhr mit seinem Auto darüber hinweg.

Am Daimler entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können und sich unter der Telefonnummer 07131/104-2500 beim Revier in Heilbronn melden.