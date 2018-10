Bad Mergentheim. (pol/vs) Die Tauberbischofsheimer Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Diebstahl noch nicht erlebten Ausmaßes. In der Nacht zum Montag erbeuteten die unbekannten Langfinger bei einem Einbruch in ein großes Fahrradgeschäft in Bad Mergentheim rund 80 Elektrofahrräder. Die Polizei schätzt den Verkaufswert der E-Bikes auf etwa 255.000 Euro.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass mindestens drei Täter ein Fenster an dem Gebäude in der Wilhelm-Frank-Straße aufwuchteten und durch dieses in den Verkaufsraum gelangten. Die Diebe schleiften einen Tresor vom Büro in den Toilettenraum und flexten ihn dort auf. Darin befand sich etwas Bargeld, das sie mitnahmen. Dann luden sie die E-Bikes auf einen großen Anhänger oder einen Lkw. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten eventuell mehrere Transportfahrzeuge benutzt haben.

Die Kripo sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Bereich der Radwelt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie hofft außerdem, dass ein oder mehrere Fahrzeuge, in die 80 E-Bikes eingeladen werden können, aufgefallen sind. Eventuell habe jemand etwas beobachtet, aber nicht mit einer Straftat in Verbindung gebracht. Hinweise gehen an das Kriminalkommissariat Tauberbbischofsheim, Telefon 09341/810.