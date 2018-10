Bruchsal. (pol/kau) Ein achtjähriger Junge wurde am heutigen Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, von seiner Mutter vor einer Grundschule in Bruchsal abgesetzt. Er sollte wie immer zur ersten Stunde in den Unterricht gehen, teilt die Polizei mit.

Leider stand der Junge vor verschlossenen Türen, da aufgrund des morgigen Feiertages ein Brückentag angesetzt wurde. Eigentlich hatte der Junge schulfrei, was Mutter und Sohn offenbar vergessen hatten. Eine Polizeistreife sammelte den achtjährigen schließlich ein und lieferte ihn bei seiner Oma ab.