Bretten. (pol/van) Bei einem Wohnungsbrand im Nebeniusweg am Sonntagvormittag sind zwei Menschen leicht verletzt worden und vier Katzen ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei.

Wie die Beamten berichten, war eine 21-jährige Bewohnerin gegen 9.30 Uhr durch einen ausgelösten Rauchmelder auf das Feuer in der Küche aufmerksam geworden. Sie warnte offenbar zwei weitere Bewohner und alle verließen umgehend das Gebäude.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Die 21-Jährige und eine 19-jährige Frau kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Beide durften das Krankenhaus aber nach einer ersten Untersuchung wieder verlassen. Ein 62 Jahre alter Bewohner blieb offenbar unverletzt.

In der Wohnung kamen außerdem vier Katzen ums Leben. Weitere Tiere wurden von den Bewohnern in tierärztliche Behandlung gegeben, so die Polizei.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat Bruchsal ermittelt.