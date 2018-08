Bretten. (pol/van) Nachdem am frühen Freitagmorgen in Groß-Gerau und Viernheim zwei Geldautomaten gesprengt worden waren, musste auch eine Maschine in der Sparkasse in der Pforzheimer Straße daran glauben. Wie die Polizei mitteilt, sollen die bislang unbekannten Täter am Freitag gegen 5 Uhr in die Filiale eingedrungen sein und die beiden Geräte im Voraum mit Gas in die Luft gesprengt haben. Sie entwendeten nach Angaben der Polizei das Bargeld und flüchteten mit einem unbekannten Fahrzeug - möglicherweise in Richtung Königbach/Walzbachtal. Trotz einer sofortigen Großfahndung, bei welcher ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Ob die Tat mit den zwei ähnlichen Straftaten in Hessen in der Nacht zum Freitag in Verbindung zu bringen ist, ermittelt derzeit das Kriminalkommissariat Bruchsal. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721/939-5555.