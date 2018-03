Heilbronn. (pol/mare) Ein Kokain-Dealer ist der Heilbronner Polizei ins Netz gegangen. Der 24-Jährige hatte seine Ware in großem Stil vertickt, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Demnach konnten die Rauschgift-Fahnder der Heilbronner Kriminalpolizei bereits im Dezember 2017 einen 24-jährigen Albaner festnehmen, der zuvor aus einem Café am Heilbronner Marktplatz heraus sowie am Marktplatz selbst Kokain verkaufte. Bislang konnte der Fall nicht veröffentlicht werden, da wesentliche Details in anderen, komplexeren Ermittlungsverfahren eine Rolle spielten.

Dem Albaner werden zwischenzeitlich circa 80 Fälle des unerlaubten Kokainverkaufs vorgeworfen. Die Ermittler kamen dem Dealer im Zuge von routinemäßigen, zivilen Beobachtungen zur Einschätzung einer möglichen Rauschgiftszene am Heilbronner Marktplatz auf die Schliche.

In der Folge gelang es den Beamten durch gezielte verdeckte Maßnahmen Kokain und in einem Fall 1 Kilogramm Marihuana sicherzustellen, welches dem 24-Jährigen zuzuordnen war. Selbst bei seiner Festnahme in einem Café am Marktplatz führte er fertige Verkaufseinheiten mit Kokain bei sich.

Der Dealer, der in einer Pension im Landkreis Heilbronn nächtigte und sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt, hatte in seinem Zimmer weiteres Kokain vorrätig. Nach seiner Festnahme am 20. Dezember 2017 wurde ein gegen den Albaner bereits bestehender Haftbefehl durch das Amtsgericht Heilbronn vollzogen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.