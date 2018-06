Neckarsulm. (pol/mare) Sie waren noch freundlich und hielten die Fahrstuhltür auf. Doch die zugestiegenen Männer erwiesen als alles andere als nett: Sei griffen ein Pärchen am Sonntagmorgen an.

Der 26-jährige Mann war mit seiner weiblichen Begleitung von Heilbronn nach Neckarsulm mit dem Taxi gefahren. Beide stiegen an einer Tankstelle aus. Nach einem kurzen Stopp am dortigen Geldautomaten begaben sich beide in Richtung der Bahnhofsunterführung am Bahnhofsplatz.

Sie entschieden sich, den Fahrstuhl zu nehmen und nicht die Treppe. Noch bevor sich die Fahrstuhltür schloss, baten zwei Männer, sie noch mitzunehmen. Deshalb hielt der 26-Jährige die Tür offen.

Im Aufzug belästigten die Männer die Frau verbal, weshalb das Pärchen beschloss, den Aufzug wieder zu verlassen. Hierbei muss einer oder beide Mitfahrer den 26-Jährigen mit Schlägen zum Gesicht traktiert haben, sodass dieser außerhalb des Fahrstuhls bewusstlos zu Boden ging.

Erinnern konnte sich der Niedergeschlagene nicht mehr, seine Freundin berichtete gegenüber der Polizei, dass ihnen vier ausländische Männer zur Hilfe kamen und sich um den Verletzten kümmerten. Einer dieser Helfer soll phonetisch "Berk" heißen.

Von den mutmaßlichen Tätern ist nur bekannt, dass sie südländisch aussahen, aber deutsch sprachen. Beide werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, waren von normaler Statur und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß.

Die Neckarsulmer Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefon 0 71 32 / 9 37 10 zu melden.