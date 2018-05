Bad Schönborn. (pol/mare) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Freitagnachmittag ein 40-jähriger Tatverdächtiger dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Dem Mann wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Am Freitagnacht kurz nach 1 Uhr bemerkte eine Zeugin in einem Optikergeschäft in der Rochusstraße in Mingolsheim Lichtschein und verständigte die Polizei. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass in das Geschäft eingebrochen worden war.

Bei der Durchsuchung der Räume fanden sie den 40-Jährigen und nahmen ihn widerstandslos fest. Im Geschäft waren Brillen und Optikergeräte im Wert von fast 100.000 Euro zum Abtransport bereitgestellt.

Da der Beschuldigte ein Funkgerät bei sich trug, ist davon auszugehen, dass weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein dürften.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, denen in der Nacht in Mingolsheim Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/939-5555, in Verbindung zu setzen.