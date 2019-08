Bad Rappenau. (pol/geko) Als am Dienstagmorgen ein Mann und sein Sohn aus dem Haus in Bad Rappenau-Heinsheim traten, entdeckten sie eine unschöne Veränderung an ihren Autos, meldet die Polizei.

Der 59-jährige Vater parkte seinen Mercedes am Montagabend im Hofraum in der Panoramastraße, daneben stand der Audi seines Sohnes.

In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte nicht nur die vier Räder des Mercedes des Vaters, sondern auch die Bereifung des Audis des Sohnes. Am Dienstagmorgen waren die beiden Autos nur noch auf Steinen aufgebockt.

Die Täter hinterließen einen geschätzten Schaden von etwa 10.000 Euro. Hinweise auf die Langfinger gibt es keine.