Bad Friedrichshall/Jagstfeld. (pol/van) Ein Unbekannter hatte es am Montagnachmittag auf eine 55-Jährige abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Die Frau saß auf einer Parkbank im Königsweg, als der Mann an sie herantrat. Er streckte ihr seinen Arm entgegen, den sie zur Seite schob. Daraufhin trat der Unbekannte noch näher an sie heran und berührte die Frau an der Innenseite ihres Oberschenkels. Die 55-Jährige stieß den Arm zur Seite, woraufhin der Mann sich in Richtung Wald entfernte.

Der Unbekannte war circa 1,65 Meter groß und etwa 70 Jahre alt. Er hatte eine kräftige Figur, wenige, helle Haare, keine Schneidezähne und goldene Kronen an den Backenzähnen. Zur Tatzeit trug er ein weißes Rundhalsshirt und eine kurze blaue Jeansshort. In der Hand hatte er eine weiße Plastiktüte. Er sprach in gebrochenem Deutsch.

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, oder weitere Opfer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136/9803-0 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.