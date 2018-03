Bad Friedrichshall. (pol/mare) Mit einem Elektroschocker hat ein Ladendieb am Dienstagabend eine Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Industriestraße in Bad Friedrichshall bedroht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 20 Uhr wollte der Unbekannte das Geschäft durch den Kundeneingang verlassen. Dabei löste das elektronische Sicherheitssystem aus. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann daraufhin an, der jedoch immer schneller Richtung Ausgang lief.

Als die Frau den Unbekannten schließlich am Leergutautomaten stellen konnte, zog dieser einen Elektroschocker und bedrohte die Frau. Der Unbekannte flüchtete unerkannt in Richtung Bahnhof.

Der Unbekannte soll sich zuvor an einem Regal mit alkoholischen Getränken zu schaffen gemacht, bevor er den Markt verließ. Der Mann trug dunkle Kleidung und einen Rucksack.