Widdern. (pol/mare) Die Polizei hat am Sonntagabend mehrere Lastwagen auf der Autobahn A 81 aus dem Verkehr gezogen. Und zwar buchstäblich.

Das vorübergehende Fahrtende für drei Sattelzüge am Sonntagabend kam im Rahmen einer Polizeikontrolle auf der A 81. Zwischen 20.40 und 22 Uhr überprüften Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim an der Rastanlage Jagsttal Ost sowie an der Raststätte Ob der Tauber West mehrere Lkw. Dabei stellten die Ordnungshüter fest, dass auf einem polnischen Autotransporter, auf dem zahlreiche Kleintransporter transportiert wurden, die maximale Höhe von vier Meter um einen halben Meter überschritten war. Daher durfte der 56-jährige Fahrer seine Fahrt vorerst nicht fortsetzen. Nachdem er jedoch die Fahrzeuge umgeladen hatte, hielt er die vorgegebenen Maße ein und durfte daraufhin weiterfahren.

Bei der Kontrolle eines weiteren Autotransporters stellten die Ordnungshüter fest, dass auf diesem sechs Fahrzeuge sowie ein Anhänger transportiert wurden. Hierdurch konnten jedoch die erforderlichen Mindestabstände der Beladung nicht eingehalten. Zudem ragte die Ladung viel zu weit über das Heck des Lasters hinaus, wodurch die erlaubte Gesamtlänge deutlich überschritten wurde. Der 43-jährige lettische Lkw-Fahrer durfte daher nicht weiterfahren.

Wie sich bei einer weiteren Kontrolle eines niederländisch/spanischen Schwertransports herausstellte, verstieß der Fahrer gegen die Auflagen einer Ausnahmegenehmigung und durfte daher nicht weiterfahren. Erst nach Erfüllung der geforderten Auflage - in diesem Fall die Mitfahrt einer deutschsprachigen Begleitperson - durfte der Lkw seine Fahrt fortsetzen.