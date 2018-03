Heilbronn. (pol/run) Eine Körperverletzung auf dem Alten Friedhof in Heilbronn wurde am Montagabend gemeldet. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort einen blutverschmierten Mann an, der angab, von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden zu sein. Der 52 -Jährige berichtete, er sei zu Fuß unterwegs gewesen und habe beim Denkmal im Alten Friedhof ein Bier getrunken.

Fünf Jugendliche hielten sich bei den dortigen Bänken auf und tranken Jägermeister. Offenbar waren die geschätzt 16- bis 18-Jährigen auf Streit aus. Einer von ihnen schlug den 52-Jährigen offensichtlich ohne Grund nieder. Anschließend sollen ihn zwei andere getreten haben. Er erlitt mehrere schmerzhafte und blutende Wunden. Außerdem ging seine Zahnprothese zu Bruch. Die Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Ausgang Gartenstraße. Der junge Mann, der das Opfer niederschlug, ist vermutlich Türke, etwa 50 bis 55 Kilogramm leicht und Brillenträger.

Laut dem Verletzten halte sich dieser Unbekannte öfter im Alten Friedhof auf. Einer der Täter, die getreten haben sollen, ist vermutlich Deutscher, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Figur und kurze Haare. Zur Tatzeit war er mit einem Sportanzug bekleidet. Der dritte an der Tat Beteiligte ist 1,90 Meter groß und trug eine Kappe. Zeugen, die die Tat beobachteten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104-4444, in Verbindung zu setzen.