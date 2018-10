A6 bei Weinsberg. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein Transporter-Fahrer bei einem Unfall am Dienstagabend. Laut Polizeibericht war der 41-Jährige in einem Peugeot Boxer auf der Autobahn A6 in Richtung Mannheim unterwegs, als er am Weinsberger Kreuz zu spät bemerkte, dass der Verkehr vor ihm stockte. Der Peugeot prallte ungebremst auf das Heck eines stehenden Sattelzuges.

Der 41-Jährige wurde per Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand etwa 30.000 Euro Sachschaden.