Weinsberg. (pol/mare) Beim Brand einer Sattelzugmaschine auf der Autobahn A6 zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Bretzfeld ist am Montagnachmittag Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Ein technischer Defekt dürfte als Ursache für den Brand in Frage kommen, bei dem die Sattelzugmaschine komplett ausbrannte, der Auflieger nebst Ladung (Kunststoff- und Metallteile) leicht sowie der Standstreifen auf einer Strecke von zirka zehn Metern beschädigt wurden. Die Feuerwehr Neckarsulm war mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann zur Brandbekämpfung vor Ort. Dabei war die Fahrbahn in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Am Nachmittag wurde der linke der beiden Fahrstreifen wieder freigegeben.