Wimsheim. (pol/web) Eine 74 Jahre alte Seniorin hat bei einem Verkehrsunfall in Wimsheim schwere Verletzungen davongetragen.

Das Unglück geschah am Sonntagmorgen: Der 86 Jahre Unfallverursacher fuhr um 10.30 Uhr auf der Kanalstraße in Richtung Seehausstraße. Als er die Kreuzung zur Friolzheimer Straße überquerte, missachtete er die Vorfahrt eines 53-jährigen VW-Lenkers.



Die Wagen prallten zusammen, die 74-jährige Beifahrerin des 86-Jährigen erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte sie noch am Unfallort versorgen mussten. Anschließend kam sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Der Unfallverursacher, zwei weitere Mitfahrer sowie der VW-Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro beziffert.