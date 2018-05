Waldbronn. (pol/rl) Insgesamt 18 Verletzte forderte eine Reizgasattacke in einem Festzelt am Kurparksee am Sonntagabend. Laut Polizeibericht hatte gegen 22.20 Uhr ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beim Kurparkfest den an der Bar stehenden Personen mitgeteilt, dass das Fest jetzt beendet sei. Mit der Bemerkung, dass er keine andere Möglichkeit sehen würde, sprühte der Sicherheitsmann daraufhin in Kopfhöhe Reizgas oder Pfefferspray in Richtung der Gäste.

Die meisten Betroffenen kamen mit Reizungen der Schleimhäute davon, zwei Gäste mussten sich übergeben. Als die Polizei eintraf, war der Sicherheitsmann nicht mehr vor Ort. Eine Fahndung blieb ergebnislos. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der 07243/67779 bei der Polizei zu melden.