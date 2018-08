Filderstadt. (dpa) Die Hintergründe der Verfolgungsjagd mit drei Toten in der Nähe von Stuttgart sind weiterhin unklar. Der Wagen, der am frühen Dienstagmorgen vor einer Geschwindigkeitskontrolle flüchtete und dann verunglückte, war mit mehr als 180 Stundenkilometern unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei einer der zwei im Auto sitzenden Männer gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde bei dem Aufprall aus dem Mietwagen geschleudert und getötet. Auch ein weiterer Mann sowie eine Frau starben bei dem Unglück.

Das Trio war zuvor auf der Autobahn 8 vor der Geschwindigkeitskontrolle geflüchtet. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, habe der Fahrer sofort auf das Gaspedal gedrückt und sei mehrere Kilometer in Richtung München gerast, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.

Der Streifenwagen nahm dann die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch bog der Mietwagen ab auf die Bundesstraße 27, raste dann in eine Parkbucht, streifte die Leitplanke und überschlug sich. Danach prallte das Auto in zwei in der Parkbucht geparkte Lastwagen. Alter und Identität der Toten waren zunächst unklar.

(aktualisiert: 22. März 2016, 12 Uhr)