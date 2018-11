Stuttgart. (dpa-lsw) Kontrolleure haben in Stuttgart rund 10.100 Fahrgäste auf gültige Tickets überprüft - und knapp 600 Schwarzfahrer ertappt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Großkontrolle in der Nacht zum Samstag in allen einfahrenden Linien an den Haltestellen Stadtbibliothek, Neckartor und Charlottenplatz lief demnach aber ohne Zwischenfälle oder Behinderungen im Schienenverkehr. Bei einer ähnlichen Kontrolle im Februar, die ebenfalls von Polizei und Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) durchgeführt wurde, hatten von 7300 überprüften Reisenden etwas mehr als 500 keinen gültigen Fahrschein.