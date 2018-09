(pol/web) Rosenberg-Sindolsheim: Dass in Jugendhäusern für gewöhnlich wenig Geld zu finden ist, hätte er eigentlich wissen müssen: So erbeutete ein 24 Jahre alter Einbrecher nur etwas Bargeld und drei Flaschen mit alkoholischen Getränken, nachdem er am Dienstagabend in eine Jugendeinrichtung in Rosenberg-Sindolsheim eingestiegen war.



Das Geld nahm er mit, die Flaschen ließ er außerhalb des Hauses liegen. Sein „Pech“ war, dass er gesehen und erkannt wurde. Gegen den 24-Jährigen, der nach Polizeiangaben bereits einschlägig bekannt ist, laufen nun die entsprechenden Ermittlungen.