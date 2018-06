Karlsruhe. (dpa-lsw) Fliegende Hochzeitskasse im Großstadtverkehr: Polizisten in Karlsruhe haben kurzerhand eine Straße gesperrt, um aufgewirbelte Geldscheine aus einem verlorenen Portemonnaie aufzulesen. Sie hatten die Geldbörse bei einer Streifenfahrt am Freitagabend auf der Straße entdeckt, wie die Polizei am Montag berichtete. Wenig später sei ein aufgeregter Motorradfahrer zur Fundstelle gekommen. Er hatte die Börse verloren. Das Geld sei für die Hochzeitsfeier seiner Tochter am Samstag bestimmt. Bis auf wenige Münzen war alles noch beisammen.