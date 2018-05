Philippsburg. (pol) Die seit Montagvormittag in Philippsburg vermisste 65-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag südlich der Landesstraße 555 zwischen dem Hochwasserdamm und dem Rheinniederungskanal tot aufgefunden.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die 65-Jährige auf ihrem Fußweg über den Rheindamm in eine hilflose Lage geriet und letztlich an Unterkühlung verstorben ist. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau ergaben sich nicht.

Wie berichtet, hatte die Polizei intensive Suchaktionen eingeleitet, die unter Einsatz des Polizeihubschraubers, Tauchern der Wasserschutzpolizei und Suchhunden fortgeführt worden waren.